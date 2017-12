Schianto choc nella notte, ragazza si ribalta con l'auto e finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Schianto tra due veicoli nella notte: una macchina si ribalta e una giovane donna finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 4, in via Don Bosco, a Montecosaro Scalo, non lontano dallo svincolo per la Valdichienti. Intorno a quell’ora, per cause che sono in corso di accertamento, un Fiat Doblò e una Nissan Micra si sono scontrati. In seguito all’impatto la macchina, che era guidata da una ragazza, si è ribaltata. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Civitanova. All’ospedale di Civitanova Alta, per accertamenti, è finita la ragazza al volante della Micra. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero preoccupanti.