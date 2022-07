L'auto esce di strada e si schianta contro un albero: grave un ragazzo di 20 anni

MONTECOSARO - Un grave incidente è avvenuto questa notte a Montecosaro: ricoverato in ospedale in prognosi riservata un ragazzo di 20 anni di Monturano.

L'allarme è scattata alle 4,15 della scorsa notte: i soccorritori e i carabinieri sono accorsi a Montecosaro scalo, nella zona dell'ex zuccherificio, dove, per cause ancora al vaglio, un'auto era uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero. È stato necessario l'interveento dei vigili del fuoco per estrarre il ragazzo dalle lamiere dell'auto. Le condizioni del 20enne alla guida sono sembrate subito serie: è stata allertata l'eliambulanza per portarlo con urgenza all'ospedale regionale di Torrette, dove è ricoverato in prognosi riservata.