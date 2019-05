Anziano travolto da un'auto a un incrocio All'ospedale, le sue condizioni sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Un anziano investito questa mattina a Montecosaro Scalo. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 all’incrocio fra via Roma e via Crivelli. Per cause in corso di accertamento l'uomo è stato travolto da una Fiat Panda. Sul posto 118 e polizia stradale della sezione di Macerata. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, le sue condizioni sarebbero gravi.