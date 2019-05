Rogo in una ex fabbrica scatta la caccia ai vandali piromani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Incendio all’interno di una fabbrica abbandonata a Montecosaro, pochi dubbi sul fatto che dietro ci sia la mano di qualcuno. I carabinieri sono al lavoro per identificare chi abbia appiccato le fiamme e fatto bruciare scatoloni, cartoni e attrezzi. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri.Le indagini sull’episodio sono in corso e i carabinieri stanno accertando se in quella zona siano installate telecamere di videosorveglianza, che potrebbero avere immortalato elementi utili all’identificazione di chi, l’altro ieri, ha appiccato il fuoco nella fabbrica abbandonata. Si pensa alla bravata di qualche vandalo.