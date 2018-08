Grave operaio travolto da una betoniera nel piazzale dell'azienda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO – Investito da una betoniera in manovra, operaio trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona: è ricoverato in condizioni gravi. L'incidente sul lavoro, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dagli ispettori del lavoro, è avvenuto nella tarda mattinata Montecosaro Scalo, nel piazzale di una azienda che produce e distrbuisce calcestruzzo in località Piane Chienti, a due passi dalla strada provinciale che va verso Trodica di Morrovalle. Erano circa le 10.30 quando un operaio di 50 anni, residente a Montecosaro, è stato travolto da una betoniera che era in manovra.