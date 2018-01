Furto con spaccata nella notte. Nel mirino un bar del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Furto con spaccata nella notte, nel mirino è finito il bar Mario in via Trieste. Il colpo è stato messo a segno nella notte, intorno alle 3. Ignoti, armati di una mazza, hanno sfondato la vetrata del bar e hanno portato via la cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, al lavoro al fine di risalire ai responsabili del raid messo a segno a Montecosaro, nella piazza del paese.