Frenata per l'autovelox innesca un incidente con due persone ferite

MONTECOSARO – Frenata per l’autovelox innesca un incidente con due feriti. E’ successo questa mattina poco dopo le 8,30 sul tratto di superstrada tra Montecosaro: a quanto pare un’auto avrebbe inchiodato vedendo la pattuglia della polizia locale innescando un incidente che ha visto un’auto finire contro il guard rail. Due persone, per fortuna in condizioni non gravi, sono state portate al pronto soccorso da parte dei soccorritori del 118. Sul posto, dove si sono registrate code e rallentamenti, anche la Polizia Stradale.