Il finto carabiniere sfila all'anziana 5mila euro in gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - «Pronto, sono il maresciallo dei carabinieri. Suo figlio ha avuto un incidente e deve pagare la cauzione». Sono queste, più o meno, le parole che l’altro ieri mattina una pensionata di Montecosaro ha sentito dall’altro capo del telefono.L’uomo che le stava parlando si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri e, con questa tecnica, oramai ben nota, è riuscito a spillare alla donna cinquemila euro in gioielli. La vittima del raggiro è una pensionata di 76 anni che, come si diceva, l’altro giorno è stata raggiunta telefonicamente da un uomo spacciatori per un mikitare dell’Arma ma in realtà un truffatore.