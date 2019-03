Finto avvocato spilla 5mila euro all'anziana: trovato e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO – Telefona ad una anziana spacciandosi per un incaricato dell'avvocato del figlio, che non era in regola con l'assicurazione ed aveva appena avuto un incidente. Smascherato dai carabinieri un truffatore, che era riuscito a spillare ad una anziana 5 mila euro di gioielli in oro. Si tratta di un uomo di 57 anni, residente a Napoli, che ora dovrà rispondere del reato di truffa aggravata. L'episodio era avvenuto lo scorso 20 giugno. È stato denunciato grazie anche al riconoscimento fotografico.