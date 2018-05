Ruspa rubata e fuga coperta con le fiamme in strada per il colpo al distributore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO – Bancali e sterpaglie a bloccare la strada, una ruspa rubata per sfasciare la colonnina self service: tornano i furti ai distributori di carburante con il consueto clichè. E’ successo poco prima delle 4 di questa mattina a Montecosaro.Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il blitz lampo, durato meno di 10 minuti: i tre banditi hanno distrutto la colonnina self service con una ruspa rubata da una ditta poco lontana, hanno preso la cassetta di sicurezza e si sono dati alla fuga, non prima di aver incendiato le sterpaglie con cui avevano occupato la strada. Tanbto che i carabinieri si sono trovati la via sbarrata dal fuoco. Il bottino è ancora da quantificare.