Fiamme attaccano una fabbrica dismessa, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

MONTECOSARO - Rogo fuori controllo si allarga in direzione di una fabbrica dismessa, la colonna di fumo altissima è stata visibile a molti chilometri di distanza. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16. Tutto è cominciato, secondo le prime ricostruzioni, quando qualcuno ha dato fuoco a delle sterpaglie. Poco dopo, però, le fiamme, favorite anche dal vento, sono sfuggite al controllo e, nel giro di minuti, si sono propagate intorno, raggiungendo un canneto e una fabbrica dismessa poco distante.

Il fuoco ha aggredito del materiale ferroso che si trovava all’esterno della struttura e delle auto che erano parcheggiate lì davanti.

Sul posto sono immediatamente arrivate i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza di tutta la zona sono andate avanti per diverse ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale per chiarire le cause del rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA