Si inietta eroina nel bagno della casa di un'amica Un 48enne va in overdose

MONTECOSARO - Si inietta eroina nel bagno della casa di una amica e finisce in overdose. Salvato in extremis un uomo di 48 anni, che ora si trova ricoverato in ospedale. L'episodio è avvenuto questa notte in una abitazione di Montecosaro. Sul posto il 118 e i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, guidata dal maggiore Enzo Marinelli. In corso accertamenti per risalire alla provenienza della sostanza stupefacente.