Disabile nella scarpata con la carrozzina: è grave Arriva l'eliambulanza

MONTECOSARO – Si muoveva a bordo della sua carrozzina elettrica quando è finito improvvisamente in una scarpata, al di sotto della sede stradale. La carrozzina gli cade addosso e lo schiaccia contro un albero, quarantenne disabile finisce all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, poco dopo mezzogiorno, in località Fontedestra, a Montecosaro Alto. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle, i vigili del fuoco di Civitanova e i carabinieri della locale stazione. Viste le condizioni dell'uomo e considerata la dinamica dell'incidente, il personale medico e sanitario intervenuto sul posto ha richiesto l'intervento: è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso.