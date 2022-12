MONTECOSARO - Ladri in azione, nel mirino finiscono due abitazione. Il periodo delle festività natalizie è alle porte e i topi d’appartamento tornano alla carica. In questo caso, però, i due colpi, avvenuti uno di seguito all’altro, sono andati a vuoto. È accaduto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle ore 17.





Ignoti si sono introdotti in una abitazione che si trova a Montecosaro, in località Crocette. Passando da una porta-finestra, sulla quale tuttavia non sono stati trovati vistosi segni di effrazione, qualcuno si è intrufolato in casa. Ma non aveva fatto i conti con il proprietario, che in quel momento si trovava proprio nell’abitazione.

Evidentemente, dopo essersi reso conto che non era solo, un ladro è scappato via a gambe levate, passando per le campagne. Il proprietario è riuscito a vederlo e con ogni probabilità c’era un complice a fare da palo. Poco dopo, l’altro colpo, in una abitazione nelle vicinanze. In questo caso, i ladri sono entrati in casa e hanno cominciato ad aggirarsi per le stanze, in cerca di qualcosa da rubare.

Evidentemente puntavano ad una cassaforte. Quando il proprietario di casa si è accorto di avere avuto visite indesiderate ha notato i quadri sulle pareti spostati. Ma, almeno secondo un primo accertamento, i ladri non avrebbero portato via nulla. Paura e allarme tra i residenti della zona. Fortunatamente, questa volta, i ladri sono fuggiti a mani vuote. Con l’avvicinarsi delle festività, tornano a farsi vedere i topi d’appartamento che scelgono come sempre accade il periodo di Natale per mettersi in azione.

Capita, infatti, che dopo il lavoro le persone si trattengono fuori casa per andare a comprare i regali da mettere sotto l’albero di Natale o recarsi a trovare amici e parenti. È proprio per questo che si è deciso, durante un tavolo tecnico in prefettura organizzato l’altro ieri a Macerata, di intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine per evitare reati predatori, come appunto furti e rapine, ma anche le truffe, con l’obiettivo di scoraggiare i ladri a mettersi in azione, grazie alla presenze e ai passaggi delle macchine delle forze dell’ordine.