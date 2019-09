Cambia numero di telefono per continuare a tormentarla coi messaggi: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Cambia numero di telefono per continuare a perseguitare la donna oggetto della sua ossessione: denunciato per molestie e distrubo delle persone.E' successo a Montecosaro dove il carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero un 46enne del posto. L'uomo utlizzando due numeri telefonici e un'applicazione di messaggeria istantanea, inviava a qualsiasi ora del giorno e della notte messaggi petulanti alla donna. Che per difendersi, ha bloccato uno dei numeri, Ma l'ondata di messaggi non si è fermata, anzi, ma è continuata da un numero a lei sconosciuto. Fino alla denuncia.