Cade dal primo piano mentre sta giocando: bimbo di 5 anni grave al Salesi con un trauma cranico

MONTECOSARO - Allarme ieri sera intorno alle 20 in località Castellano a Montecosaro: un bambino di circa 5 anni è caduto da una sorta di vano scala ed è stato trasferito al Salesi in gravi condizioni, con un trauma cranico, ma non in pericolo di vita.

Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda su cui stanno cercando di fare luce i carabinieri della compagnia di Civitanova intervenuti sul posto per i rilievi. Il bimbo sarebbe precipitato, mentre stava giocando, in una sorta di vano scala, da un’altezza di un piano. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e militari dell’Arma. Viste le condizioni del piccolo è stato disposto il trasferimento al Salesi.

