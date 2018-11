Attacco al self service ma l'impianto d'allarme macchia tutte le banconote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO- Restano nel mirino dei malviventi le colonnine self service degli impianti di carburanti in giro per il territorio provinciale. L’ultimo episodio della serie provinciale maceratese è di ieri verso le 4.20 quando i “soliti ignoti” hanno forzato la colonnina self service presso il distributore in via della Maggiola di Montecosaro. Si tratta del quarto tentativo di furto su questo impianto, stavolta infruttuoso per i malviventi in quanto la colonnina è dotata di un dispositivo di macchiatura delle banconote che diventano così inutilizzabili perché riconoscibili.Ad inizio agosto anche il vicino impianto lungo la superstrada per Tolentino in località Campogiano di Corridonia era stato fatto oggetto di un intervento distruttivo con tanto di ruspa dell’impianto con due colonnine self service prive di banconote. Anche in questo altro caso si è trattato del quarto scasso dell’impianto di carburanti in meno di tre anni.