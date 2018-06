Infarto mentre coltiva l'orto Un agricoltore muore a 73 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Era al lavoro nell’orto dell’appezzamento di terra della sua famiglia, quando si è sentito male ed è morto. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in un appezzamento di terra che si trova in contrada Castelletta. La vittima è un agricoltore settantatreenne residente a Montecosaro, A.F. le sue iniziali. L’uomo, ieri, si era recato dell’orto di famiglia per svolgere alcuni lavoretti all’aria aperta. Improvvisamente ha accusato un malore, che non gli ha lasciato scampo: un infarto, secondo i primi riscontri. A dare l’allarme sono stati i suoi familiari, che non lo hanno visto rientrare.Sul posto 118 e carabinieri.