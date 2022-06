Notte di terrore: 50enne ferisce il padre con un coltello, si barrica in casa e manda all'ospedale due carabinieri. Fermato col taser

MONTECOSARO - Barricato in casa, minaccia l'anziano padre e lo ferisce con un coltello in varie parti del corpo. Feriti due carabinieri che, tinrono alle 4.30, avevano fatto irruzione in casa insieme ai vigili del fuoco e che stavano cercando di immobilizzarlo. Per isucire nell'impresa sono stati costretti ad usare il taser, lo storditore elettrico. Notte di paura in una abitazione a Montecosaro Alto. In preda ad un raptus di violenza incontrollata un cinquantenne. L'episodio è avvenuto intorno alle 2 e a dare l'allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati da tutto quel trambusto. All'ospedale sono finiti il padre dell'uomo e i due carabinieri, feriti in maniera lieve, come pure il cinquantenne e la madre, allettata.

Ultimo aggiornamento: 16:15

