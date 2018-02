Sequestrati 10 chili di marijuana e 5 di cocaina: erano in un garage

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Maxi sequestro di droga in due garage a Montecosaro. Nei locali utilizzati come deposito, sono stati trovati 10 kg di marijuana e 5 di cocaina.Tutto è partito dai controlli dei carabinieri di Montecosaro e della Compagnia di Civitanova nei confronti di un 28enne di origini albanesi, sosprso con 6 grammi di marijuana dentro la giacca. Dalla perquisizione domiciliare non salta fuori nulla se non le chiavi di due garage: nel primo c'era un borsone contenente 9 pacchi sigillati di marijuana per un peso di 9,07 kg e e 6 panetti di cocaina per 4,638 kg. Nel secondo un altro kg di marijuana, 400 gr di cocaina, 4 kg di sostanze da taglio, due bilance, un essiccatore e un cromatografo.