MONTECASSIANO - È attesa per il 10 luglio la sentenza dei giudici della Corte d’Assise d’Appello di Ancona nel processo di secondo grado a carico dei tre familiari conviventi di Rosina Carsetti, la 78enne uccisa nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale del 2020 nella sua villetta a Montecassiano.

La situazione

Mercoledì dopo la confessione autoaccusatoria del marito della vittima, l’82enne Enrico Orazi, assolto in primo grado dall’accusa di omicidio insieme alla figlia 53enne Arianna (l’unico condannato all’ergastolo era stato il nipote oggi 23enne Enea Simonetti, ma per la madre del ragazzo la Procura ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo il riconoscimento anche per lei della colpevolezza nel reato di omicidio pluriaggravato, ndr), le parti hanno discusso. Il procuratore generale Roberto Rossi aveva chiesto la condanna di Arianna per il reato di omicidio e di tutti e tre gli imputati (padre, figlia e nipote) per il reato di maltrattamenti per il quale erano stati tutti assolti dalla Corte d’Assise di Macerata (che li aveva condannati solo per la simulazione di reato a due anni). Ma le difese, anche alla luce dei testimoni sentiti in aula, ben 17, molti di più di quanti ne aveva chiesti la Procura, hanno dato battaglia in aula. «Gli indizi tali sono rimasti, senza diventare prova. I testimoni sentiti non hanno apportato nuovi elementi», ha concluso l’avvocato Olindo Dionisi, difensore di Arianna Orazi che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Stesso concetto espresso dall’avvocato Barbara Vecchioli, difensore di Enrico Orazi che in merito all’accusa dei maltrattamenti ha sottolineato che sia i carabinieri che l’operatrice del centro antiviolenza che avevano parlato con la 78enne non avevano ravvisato profili di rischio per la donna che avrebbe usato con loro parole più miti rispetto agli sfoghi fatti con amici e conoscenti. Più delicata la posizione di Enea per il quale l’avvocato Valentina Romagnoli ha chiesto che venisse assolto dall’accusa di omicidio: «Non c’è un movente, non c’è il suo Dna sul corpo della nonna, circostanza stranissima in caso di overkilling e in più non era in casa al momento dell’omicidio». Il legale, in co-difesa con il collega Andrea Netti, ha evidenziato come l’orario della morte di Rosina Carsetti vada spostato più verso la chiamata al 112 perché quando i sanitari raggiunsero l’abitazione non notarono né rigidità cadaverica né altri elementi particolari, tanto che provarono a rianimare l’anziana.