Un uomo di 30 anni trovato morto nella camera d'albergo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Tragedia a Montecassiano, dove un uomo di una trenitna d'anni è stato trovato morto in un albergoL'allarme è scattato intorno alle 13 all'Hotel Recina: immediatamente si sono recati sul posto la Polizia ed i soccorritori del 118. Ma purtroppo per il ghanese di circa 30 anni non c'era più nulla da fare. Secono le prime risultanze il decesso sarebbe stato provocato da cause naturali.