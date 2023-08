​Whoopi Goldberg-Robert Plant, incontro tra star all'hotel Villa Quiete

MONTECASSIANO - Anche una star di Hollywood come Whoopi Goldberg ha i suoi idoli che sogna di incontrare. Uno di questi è Robert Plant. Poi succede che ad avverare i sogni ci pensa un luogo magico come le Marche.

Galeotto è stato l'Hotel Villa Quiete di Montecassiano dove l'attrice Premio Oscar - in questi giorni sul set a Recanati per girare il film "Leopardi & Co" - è riuscita a incontrare l'ex frontman dei Led Zeppelin. A raccontarlo è la titolare della struttura, Emilia Torresi: "Quando Whoopi Goldberg ha saputo che Robert Plant era qui, lunedì sera, lo ha atteso fino a tardi con la speranza di incontrarlo - dice -.

Poi si era fatto tardi e ha deciso di scrivergli una lettera che mi ha chiesto di consegnargli quando sarebbe rientrato. Nel biglietto gli chiedeva di passare a salutarla prima di andare via, ma sarebbe stato difficile perché lui al mattino seguente sarebbe ripartito e lei aveva gli impegni sul set. Quando però l'attrice ha preso l'ascensore per salire in camera, è entrato Robert Plant. Ho subito chiesto a una ragazza di andare a fermare Whoopi e si sono incontrati. So che lei è una grande fan di Robert Plant e gli ha confidato che per lei la sua musica è davvero importante".