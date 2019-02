Scaricano rifiuti edili ​nel campo: due denunce e area sequestrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Sversano rifiuti edili in un campo, due persone denunciate e area posta sotto sequestro. La discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri forestali nelle scorse settimane e ieri mattina i militari hanno pizzicato un autocarro che stava scaricando le scorie sul campo privato.L’articolata attività investigativa era stata avviata da diverso tempo. I carabinieri forestali avevano iniziato a monitorare la zona che si trova nella frazione di Sambucheto effettuando osservazioni e appostamenti. Impegnati in servizi di contrasto al fenomeno di abbandono di rifiuti, i militari delle Stazioni carabinieri forestale di Recanati e Cingoli, supportati dal Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare - Nipaaf - di Macerata guidato dal maggiore Simone Di Donato, hanno colto in flagranza di reato un trasportatore di una ditta edile che opera nel Maceratese, mentre si apprestava a scaricare rifiuti speciali provenienti da cantieri edili su un terreno privato già oggetto di molteplici scarichi abusivi.