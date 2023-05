Si ribalta autocisterna carica di Gpl, strada subito chiusa: tanta paura a Montecassiano

MONTECASSIANO - Allarme a Montecassiano, in località Palazzetto. Intorno alle 15 si è ribaltata un’autocisterna carica di Gpl e la strada è stata chiusa. Sul posto i vigili del fuoco. Necessario l’intervento dei colleghi specialisti provenienti da L’Aquila per effettuare il travaso. Il mezzo si è ribaltata a lato della carreggiata e il conducente è fortunatamente rimasto illeso. La strada è stata chiusa per precauzione.