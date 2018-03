Precipita dall'albero che sta potando: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Un uomo cade dalla pianta ed in seguito all'impatto riporta delle gravi fratture. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.Erano circa le 15 quando si è verificato l'incidente Montecassiano. L'uomo era nel suo cortile e stava potando l'albero dove era salito con l'ausilio di una scala. L’uomo improvvisamente è scivolato ed ha perso l'equilibrio, cadendo violentemente al suolo. Sul posto nel giro di pochi minuti è giunta l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure e constatata quindi la gravità delle condizioni del ferito, ha disposto il trasporto dell'uomo in eliambulanza al nosocomio dorico. Sul posto anche i carabinieri.