MACERATA - Colpo di scena nel processo in Corte d'Appello sull'omicidio di Rosina Carsetti, la donna di Montecassiano uccisa la vigilia di Natale del 2020. L’82enne Enrico Orazi, marito della donna, in aula ha confessato di essere l'autore del delitto, che secondo il suo racconto sarebbe avvenuto a seguito di una lite. In primo grado Enea Simonetti, nipote della vittima, è stato condannato all'ergastolo mentre l'anziano e la figlia Arianna erano stati assolti.