Blitz dei carabinieri al night: irregolarità e ragazze in nero, multa da 11mila euro e attività sospesa

MONTECASSIANO – Night club nel mirino dei carabinieri, trovate due lavoratrici "in nero" al momento del blitz. Maxi multa e attività sospesa. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, in collaborazione con i colleghi della stazione di Montecassiano, del Nucleo Ispettorato del lavoro di Macerata, dei Nas di Ancona e dei cinofili di Pesaro, hanno proceduto al controllo del night club Peccato Veniale, che si trova a Montecassiano. Al momento del blitz da parte dei militari dell'Arma sono state identificate 37 persone. Al termine dei controlli, i militari del Nas hanno elevato una sanzione amministrativa di 2 mila euro per la violazione della mancata applicazione dei sistemi di procedure di autocontrollo. Dagli accertamenti è emerso che erano presenti due lavoratrici “in nero” e, dunque, al termine dei controlli, si è proceduto a sospendere l’attività. Contestate, inoltre, sanzioni amministrative di 9.700 euro.

