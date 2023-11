MONTECASSIANO Choc a Montecassiano per l’improvvisa scomparsa di Emanuele Latini. Aveva 44 anni ed è stato stroncato da un malore che lo ha colpito nel sonno, nella notte tra sabato e ieri. Lascia la compagna e un figlio. Una notizia che ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano, non solo a Montecassiano, ma anche nel capoluogo: Latini era un grande tifoso della Maceratese.



I biancorossi, con un post su Facebook, lo ricordano così: «Nella notte è venuto a mancare un grande tifoso biancorosso di Montecassiano, Emanuele Latini, davvero sempre presente e appassionato. La Maceratese intende esprimere le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari. Riposa in pace e continua a tifare dal cielo per la tua Rata beneamata». Il 44enne lavorava alla iGuzzini di Recanati. In tanti ieri, non appena saputo della sua scomparsa, si sono stretti attorno al dolore della sua famiglia. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria dell’agenzia Bracalente di Montecassiano. I funerali sono in programma per domani alle 10.30 nella chiesa Collegiata di Montecassiano.