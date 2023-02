MONTECASSIANO - Prosegue la caccia ai vincitori a Montecassiano dove si susseguono voci e smentite sui nomi dei papabili neo milionari, con gli indiziati numero uno che negano fermamente e improbabili vincitori che spuntano in ogni angolo. «Sono giornate memorabili per noi - racconta Barbara Baldo del bar “Dolce forno” di Montecassiano che ha venduto cinque delle novanta quote vincenti che giovedì hanno sbancato il Superenalotto e conquistato il super jackpot da oltre 371 milioni di euro -. Tantissime persone sono venute a trovarci.

Non solo clienti abituali ma anche gente dal comprensorio che ci ha visto in televisione o sui giornali e che è voluta passare per un caffè, un complimento e anche per acquistare una delle nostre quote per il Superenalotto. Tra ieri e oggi abbiamo avuto un’impennata di vendite, tutti a chiederci tagliandi. E’ incredibile. Sono davvero felice che cinque persone abbiano portato a casa la maxi vincita». I due vincitori che venerdì mattina erano passati al bar «non li ho rivisti», un terzo aveva chiamato in forma anonima per ringraziare mentre gli altri due «non si sono fatti sentire, per ora», evidenzia la signora Barbara.

«In ogni caso da giovedì sera ad oggi sono state giornate incredibili. Tantissimi curiosi al bar e per noi una popolarità inaspettata ma che ci ha fatto davvero felici».