Lui la lascia, lei l'accusa â€‹di stalking e violenza sessuale: assolto

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO Lui la lascia, lei lo denuncia per stalking e violenza sessuale. «Un giorno mi aveva chiesto un rapporto orale, io mi ero rifiutata e lui mi aveva preso a calci alle gambe per farmi cadere e costringermi a soddisfare la sua richiesta», aveva dichiarato la donna, ma per i giudici il racconto non era credibile e hanno assolto il giovane “perché il fatto non sussiste”.Si è chiuso lunedì scorso il processo a carico di un barista 30enne di origine pakistana ma naturalizzato italiano, all’epoca residente a Montecassiano, accusato di violenza sessuale e atti persecutori.