Ladri entrano in azienda e rubano attrezzi computer e soldi

MONTECASSIANO - Ladri in azione nella zona industriale di Montecassiano. Il colpo è stato messo a segno ai danni dell’azienda “Palmieri impianti”, in via Piermanni. Portati via un trapano, un frullino, un Pc e denaro contante. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.Il furto è stato compiuto venerdì notte ma se n’è avuta notizia solamente ieri. «I malviventi hanno tagliato la recinzione dell’azienda - racconta Renzo Palmieri, uno dei titolari della ditta che si occupa di condizionamento, riscaldamento e idrosanitari -. Poi hanno forzato una persiana e si sono intrufolati nello stabile, sfondando anche una parete in cartongesso. Penso che sia stato un raid fulmineo: sono riusciti a impossessarsi di un trapano, di un frullino, di un computer, di una tessera bancomat e di denaro contante, una somma fortunatamente non ingente. Ritengo che complessivamente il valore del bottino sia di circa 1500 euro».