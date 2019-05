Investe la ex e la prende a martellate: confermati i 14 anni di reclusione

di Federica Serfilippi

MONTECASSIANO- Le aveva teso un’imboscata fuori dalla discoteca Liolà di Montecassiano. Prima, l’aveva investita con l’auto, scaraventandola violentemente a terra. Poi, quando l’ex moglie era esanime sull’asfalto, aveva inferito colpendola ripetutamente con un martello all’altezza del volto. L’aggressione choc si era consumata la notte tra il 27 e il 28 ottobre 2017, nel parcheggio del locale da ballo. A perpetrarla, il 57enne muratore albanese Besnik Habibaj, in quel momento in fase di separazione dalla donna. Lo straniero era subito finito in arresto per mano della polizia e condotto in carcere.Nel novembre 2018, con il rito abbreviato, è stato condannato a scontare 14 anni di reclusione per l’accusa di tentato omicidio aggravato. Ieri mattina, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che era stata emessa dal tribunale di Macerata.