Tremendo incidente tra quattro auto: cinque persone ferite, grave una donna

MONTECASSIANO – Violento scontro tra quattro auto, cinque i feriti. La più grave, una donna, è stata soccorsa e caricata a bordo dell'eliambulanza. Ora si trova ricoverata all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata lungo la strada provinciale 77, in località Sant'Egidio di Montecassiano. Era da poco passato mezzogiorno e mezzo quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagni di Macerata, quattro automobili si sono scontrate.

LEGGI ANCHE:

Tragedia mentre ristruttura la casa di un parente: muore a 60 anni travolto dai tubi

Minacce e offese su Facebook agli ausiliari del traffico: la società dei parcheggi denuncia 10 "leoni da tastiera"

Sono comunque rimaste coinvolte una Smart, al volante della quale si trovava la donna trasportata all'ospedale di Torrette, che viaggiava in direzione di Recanati, una Opel Zafira, una Seat Ibiza e, in maniera marginale rispetto alle altre, anche una Renault Clio. A bordo delle macchine si trovavano, complessivamente, cinque persone che sono state immediatamente soccorse. Quattro di loro hanno riportato traumi e ferite di lieve entità mentre più serie sono apparse le condizioni del quinto ferito, come si diceva una donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA