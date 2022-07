Incidente tra auto e camion. Il conducente della macchina resta incastrato tra le lamiere: trasportato a Torrette in eliambulanza

MONTECASSIANO - Incidente stradale questa mattina intorno alle 11 a Montecassiano, tra le frazioni di Sambucheto e Sant'Egidio. Per cause ancora in corso di accertamento c'è stato uno schianto frontale tra un'auto e un camion. L'impatto è avvenuto in via Mattei.

Estratto dai Vigili del fuoco

L'uomo alla guida della vettura - una Fiat Multipla - è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi di legge al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il conducente della vettura è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette, illeso l'uomo al volante del mezzo pesante.