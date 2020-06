Immagini dell'Isis e scritte in arabo su Facebook, hackerato il profilo dell'imprenditore ex assessore

MONTECASSIANO - Profilo Facebook hackerato con le foto dell’Isis per l’imprenditore di Montecassiano Luciano Luzi, noto per il suo impegno nel mondo politico provinciale e già assessore, nonché candidato sindaco di Montecassiano nel 2014.

Immagini del sedicente Stato islamico, con la bandiera nera e le scritte in lingua araba sono infatti apparse sul suo diario. Luzi è subito ricorso alla polizia postale segnalando il caso. Tra i rischi, quello di vedersi sottratti ricordi, foto e dati personali.



«Le forze dell’ordine mi hanno riferito che questo tipo di attacco ai server di Facebook è molto frequente - ha detto l’imprenditore -, secondo la autorità i profili vengono colpiti in modo del tutto causale ma, fortunatamente, vengono poco dopo disabilitati, costringendo l’utente danneggiato a ricrearne uno daccapo». Proprio come nel caso in questione, dove Luzi ha visto sostituite le foto di vita familiare e lavorativa con quelle di uomini armati e incappucciati riferenti al terrorismo jihadista. Superato lo shock iniziale, l’imprenditore di Montecassiano è ricorso a un nuovo account al fine di informare e rassicurare i suoi contatti rispetto a quanto accaduto alla propria bacheca. A spaventare anche la facilità con la quale si è riusciti a sottrarre l’account da quello che forse è il social network più famoso al mondo. Amici e conoscenti che hanno mostrato subito ampia solidarietà dopo questa chiara violazione della privacy: «Secondo la polizia postale non dovrebbe essere stati rubati dati personali, ma la situazione è sicuramente spiacevole».

