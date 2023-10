Due giovani nel parco trovati di Montecassiano con l'hashish: scatta la denuncia

MACERATA - Nel pomeriggio e nella serata di giovedì 26 ottobre la Compagnia Carabinieri di Macerata, in aggiunta agli ordinari servizi preventivi giornalieri, ha svolto un servizio coordinato per il controllo straordinario del territorio incentivando ulteriormente l’attività di prevenzione e repressione dei reati.



Il servizio ha riguardato in particolar modo i Comuni di Macerata, Pollenza e Montecassiano ed una specifica attenzione è stata rivolta come di consueto ai reati contro il patrimonio.

Inoltre è stato esercitato un assiduo interesse anche al controllo della circolazione stradale mediante l’attuazione di diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, all’attività di prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di droga e al controllo dei locali pubblici e dei luoghi di aggregazione. Il servizio è stato operato congiuntamente ai militari del Nucleo CC Cinofili di Pesaro intervenuto con due unità cinofile, una antidroga e l’altra per la ricerca di armi ed esplosivi.



Nel complesso l’attività istituzionale, che ha visto l’impiego 20 pattuglie e 2 unità cinofile ha consentito di sottoporre a controllo: 68 obiettivi sensibili tra i quali 16 locali notturni ed esercizi pubblici e/o luoghi di aggregazione; 73 autoveicoli/motocicli, con l’identificazione di 122 persone, delle quali 30 pregiudicate; 10 persone sottoposte a misure di sicurezza e/o arresti/detenzione domiciliari; numerosi automobilisti per l’accertamento del tasso alcolemico con l’etilometro.



Inoltre nel corso delle verifiche: sono state elevate 3 contravvenzioni al codice della strada per violazioni alle norme di comportamento; è stata ritirata una patente di guida a seguito di decreto della Prefettura di Macerata nei confronti di un automobilista per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A Montecassiano i militari della locale Stazione, congiuntamente a quelli della Stazione di Corridonia e all’unità cinofila antidroga, hanno eseguito una verifica in un parco del centro storico dove sono stati controllati dei giovani del luogo, due dei quali, un ventenne ed un 24enne, sono stati trovati in possesso di hashish. Sono stati recuperati e sottoposti a sequestro amministrativo due spinelli e alcuni pezzetti di hashish per un peso complessivo di 3,5 grammi. Entrambi i ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata per detenzione di droga per uso personale in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.