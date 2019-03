Schiacciata dall'auto nel garage, 46enne muore dopo un mese d'agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - È morta dopo un mese di agonia Katy Lancioni, 46 anni, vittima di un incidente avvenuto lo scorso 3 febbraio. La donna, residente nella frazione di Sambucheto, a Montecassiano, era ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata schiacciata dalla sua auto. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la 46enne aveva tirato fuori l’auto per recarsi al lavoro ed era scesa per chiudere la porta del garage. Improvvisamente la vettura si è sfrenata, schiacciandola proprio contro la porta. Sul posto erano intervenuti il 118 e i carabinieri.