Frontale con la mietitrebbia, la Jeep finisce fuori strato: conducente incastrato tra le lamiere

MONTECASSIANO - Incidente frontale nella notte, un fuoristrada si schianta contro una mietitrebbia e finisce fuori dalla careggiata: ferito un uomo di 75 anni.

E' accaduto ieri sera poco dopo le 22 a Montecassiano, in localita Sant'Egidio, dove, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono violentemente scontrati frontalmente una mietitrebbia ed una Jeep condotta da un 75enne che dopo l'urto è finita fuori strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato l'uomo dalle lamiere del fuoristrada, ed i soccorittori del 118 che l'hanno portato all'ospedale di Macerata.

