Tragedia la notte di Natale. Muore in casa dopo essersi trovata davanti un ladro. Presa a schiaffi una figlia, il marito rinchiuso in una stanza

MONTECASSIANO - Trovata morta in casa un'anziana di 78 anni a Montecassiano, in una casa in via Pertini. La vittima è morta per lo spavento di essersi trovata una ladro davanti. Secondo le prime indiscrezioni infatti la donna non avrebbe segni di violenza, un particolare che avallerebbe l'ipotesi che possa essere stata stroncata da un malore per aver visto un ladro introdursi nella sua abitazione. Con lei abita il marito. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme al 118 che ha provato fino alla fine a rianimare la donna senza tuttavia riuscirci.

Stando alle prime notizie, tutte da confermare, il rapinatore si sarebbe imbattuto anche nella figlia prendendola a schiaffi. Il marito sarebbe stato rinchiuso in una stanza.

Sul posto i carabinieri ed è stato avvisato anche Vincenzo Carusi, il magistrato di turno. Prende corpo l'ipotesi della rapina. In casa c'erano anche il marito e la figlia della donna

******NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO******

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA