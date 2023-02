Montecassiano, discarica abusiva di auto, nei guai il titolare di una rivendita di mezzi usati

MONTECASSIANO - Discarica abusiva di auto in un terreno agricolo: denunciato il titolare di un rivendita di mezzi usati che aveva ammassato vicino ad un'abitazione di Montecassiano più di 50 veicoli in stato di totale abbandono.

La scoperta è stata fatta dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Recanati su un terreno agricolo circostante un’abitazione nelle campagne del Comune di Montecassiano. Insime agli agenti della Polizia Stradale di Macerata hanno trovato 52 veicoli abbandonati e invasi dalla vegetazione, in alcuni casi mancanti di parti essenziali per il funzionamento. Erano depositati direttamente sul suolo senza alcuna cautela e senza essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento su un’area priva d’impermeabilizzazione del terreno, nonché esposti agli agenti atmosferici e al dilavamento in assenza di sistemi per il convogliamento e lo smaltimento dei reflui. È stata anche riscontrata la presenza di possibili componenti pericolosi (combustibile, batterie, olio motore, ecc…), e altri rifiuti depositati in maniera incontrollata. In particolare 12 bombole di metano fuori uso, parti di auto (componenti meccaniche e carrozzeria, 10 sportelli, 5 cofani, un blocco di motore non bonificato), pneumatici depositati alla rinfusa sia all’interno di un garage che all’aperto nell’area circostante e 20 batterie smontate per auto fuori uso. L’intera area, di circa 200 mq, è stata sottoposta a sequestro preventivo ed ora il proprietario e detentore dei suddetti veicoli, titolare di un’impresa di commercio di veicoli usati, dovrà rispondere dei reati di discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché attività di gestione non autorizzata dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.