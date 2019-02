Chiama l'ambulanza ma la bimba ha fretta e nasce in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Troppo tardi per correre in ospedale, donna partorisce nella propria abitazione. Il suo travaglio era ormai in fase avanzata così non era più pensabile raggiungere la sala parto dell’ospedale civile di Macerata, ma tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. L’episodio si è verificato poco dopo le 9 di ieri, in un’abitazione di Montecassiano. La donna si trovava in casa quando ha iniziato ad accusare dei dolori allo stomaco e subito ha chiamato con il telefonino gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, una volta arrivato sul posto con l’ambulanza, ha subito capito che la donna, al suo terzo figlio, era ormai prossima partorire. Evidentemente la bimba aveva molta fretta di nascere, perché ormai troppo tardi per correre all’ospedale. a questo punto, si è fatto fronte alla situazione predisponendo tutto per il parto in casa: con l’assistenza del medico e dei sanitari la donna ha dato alla luce una bellissima bambina. Tutto è andato bene.