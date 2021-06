MONTECASSIANO - Era ricercato per spaccio di droga: latitante pakistano trovato e arrestato. I carabinieri della stazione di Montecassiano durante un'indagine sono venuti a conoscenza che in quel comune si nascondeva un cittadino di nazionalità pakistana di 34 anni ricercato dalla giustizia per un provvedimento di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di Macerata. L'uomo è stato infatti condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti. E' stato rinchiuso nel carcere di Fermo. I carabinieri hanno anche controllato un cittadino italiano, gravato da numero precedenti di polizia, sorpreso a girovagare per la frazione Piediripa, ma su di lui pende un foglio di via obbligatorio dal comune di Macerata, è stato denunciato.

