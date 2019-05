Perseguita la badante della madre, un 57enne finisce sotto processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Si invaghisce della giovane che accudisce la madre, lei lo rifiuta e lui la perseguita. È accusato di stalking un 57enne di Montecassiano. Tutto è iniziato quando la donna ha iniziato a lavorare nell’abitazione dell’anziana. Non era proprio una badante, la giovane seguiva l’anziana e le prestava assistenza. Dopo qualche tempo però i modi garbati e le premure della donna verso la propria madre avevano fatto breccia nel cuore del figlio che in più di un’occasione avrebbe tentato di allacciare una relazione sentimentale con la collaboratrice.Ma il sentimento non è stato mai ricambiato, anzi. Più di una volta la giovane aveva rifiutato categoricamente le attenzioni del 57enne che all’ennesimo “no” ha iniziato a perseguitarla.Preoccupata, spaventata la giovane si è rivolta a un legale, l’avvocato Donato Attanasio, e ha denunciato lo stalker. Ieri il gup lo ha rinviato a giudizio. Il processo si aprirà il 29 maggio 2020.