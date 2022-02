Scopre tre barattoli sotto un albero con quasi 8 etti di marijuana: caccia al pusher

MONTECASSIANO – Quasi ottocento grammi di marijuana nascosti sotto ad un albero, i carabinieri ora sono a caccia dello spacciatore dopo la segnalazione di un cittadino che ha portato al ritrovamento della droga. L’operazione in questione è scattata nella tarda serata di ieri dopo che un cittadino ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di 3 barattoli sospetti sotto ad un albero, in un campo di Montecassiano. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata che hanno aperto i contenitori: all’interno c’erano, complessivamente, 780,5 grammi di sostanza stupefacente che è stato accertato essere marijuana. Tutta la droga rinvenuta nel campo di Montecassiano è stata sequestrata ed ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare il pusher che ha nascosto lì la marijuana.

