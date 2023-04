MONTE SAN MARTINO - Ha combattuto con tutte le sue forze, come ha sempre affrontato la vita e il lavoro. Ma alla fine si è arreso di fronte a un male che non gli ha lasciato scampo. Si è spento a 61 anni Paolo Compagnucci, originario di Monte San Martino ma residente a Jesi. Una carriera costellata di soddisfazioni e una grande passione per il calcio, in particolare quello del suo paese.

Quel piccolo centro dell’entroterra maceratese da cui era partito giovanissimo - dopo una pagella d’oro all’istituto tecnico Montani di Fermo - ma sempre ritornato per stare con la sua mamma e con gli amici di sempre. A ricordarlo è proprio uno dei suoi amici, Leonardo Virgili, responsabile regionale della comunicazione del Partito democratico. «Dopo il diploma entrò a lavorare in Olivetti - ricorda - dove è stato tra gli inventori del primo pc portatile pensato per i giornalisti in occasione dei mondiali di calcio Italia ‘90». Anche se il suo trasferimento a Ivrea lo teneva lontano da Monte San Martino, appena gli era possibile rientrava a casa.



«Viaggiava di notte il sabato per arrivare a Monte San Martino la domenica e scendere in campo con la nostra squadra». Dopo Olivetti è stato manager in diverse aziende, tra cui la Aethra di Ancona. «In questo caso aveva come territorio di competenza l’Asia e l’America. Non sarà più estate al paese senza i suoi racconti di quella volta negli Stati Uniti, in Australia o in Cina, con al fianco il suo amico Felix e con tutti noi nel suo cuore. Ha sempre fatto lavorare la testa e decidere al cuore. Ha vissuto, nel tempo che gli è stato dato, l’intensità di 100 vite ma la sua doveva durare di più».



La salma si trova nella sala del commiato di via Salvemini David-Icof di Jesi e sarà disponibile alle visite dalle 10.30 di oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Sant’Agostino di Monte San Martino. Compagnucci lascia la moglie Caterina e il figlio Edoardo.