Trovato morto in un lago di sangue, dramma a Monte San Giusto

MONTE SAN GIUSTO - Dramma in centro a Monte San Giusto: un anziano è stato trovato senza vita in un lago di sangue. L'uomo era nella propria abitazione, dove viveva da solo, in una traversa di via Vittorio Emanuele. A dare l'allarme sarebbe stato un vicino. Sul posto i carabinieri con il comandante provinciale, colonnello Nicola Candido, e il medico legale per ricostruire quanto accaduto.