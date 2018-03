Squarciate nella notte â€‹le gomme di quasi tutti gli scuolabus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO- Squarciati i pneumatici dei pulmini che garantiscono il servizio di trasporto scolastico a Monte San Giusto. La scoperta ieri mattina quando gli autisti della ditta Fratarcangeli arrivano a Monte San Giusto per iniziare la loro attività con gli scuolabus: ma, dei 5 automezzi disponibili parcheggiati in una piazza del paese, ne trovano 4 con gli pneumatici anteriori squarciati.Una situazione che crea impossibilità ad effettuare il servizio creando disagio alle famiglie, nonostante l’amministrazione avesse tempestivamente avvertito del disguido causato dall’atto vandalico avvenuto nella notte. La zona dove sostano i pulmini, peraltro, si trova alla fine di una strada dove c’è una telecamera attiva che può aver ripreso il passaggio, a piedi o in auto, degli autori dell’atto. Filmati che sono al vaglio delle forze dell’ordine dopo la denuncia contro ignoti che la ditta di trasporti ha effettuato.