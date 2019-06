Sorpresa: Al Bano intona l'Ave Maria al matrimonio

di Francesca Pasquali

MONTE SAN GIUSTO - Completo scuro, camicia bianca, stola argentea al collo: con un microfono in mano, Albano Carrisi farebbe sciogliere chiunque. Figurarsi due novelli sposi, carichi di emozione e col cuore gonfio d’amore. Cinzia Camerlengo, il regalo di papà Giuseppe non lo dimenticherà di certo. Per il matrimonio della figlia, convolata a nozze con Francesco Baldassarri, l’imprenditore calzaturiero di Monte San Giusto ha fatto arrivare addirittura Al Bano.Indescrivibile l’emozione degli sposi quando, domenica mattina, hanno visto il cantante di Cellino San Marco fare il suo ingresso nella chiesa di Torre di Palme, dove è stata celebrata la cerimonia.