Scintille in consiglio comunale. Salvatori: «Il sindaco è un bugiardo», Gentili: «Continua così e ti denuncio»

MONTE SAN GIUSTO - «Il sindaco è un bugiardo». «Continua così e ti denuncio». Doveva essere un consiglio comunale piuttosto ordinario quello di venerdì sera e invece gli animi si sono scaldati in fretta tra il consigliere comunale di Azione Comune Andrea Salvatori e il sindaco Andrea Gentili.

La discussione si è accesa dibattendo sulla scelta, da parte della maggioranza, di utilizzare l’avanzo di amministrazione da quasi 500mila euro per finanziare diverse opere pubbliche, in parte già avviate, in parte da anticipare nei prossimi mesi rispetto ai piani originali. La discussione, come spesso capita, è poi deragliata su altri argomenti, con la bagarre a scatenarsi sulla realizzazione dei marciapiedi.



«Forse è vero, magari la nostra amministrazione non ne fece tanti, facemmo solo qualche pezzetto – ha rimarcato Salvatori – ma il sindaco dovrebbe essere onesto nel dire che durante il nostro governo non c’era la possibilità di muoversi fuori dal patto di stabilità che c’è oggi. Inoltre quando ci insediammo il Comune veniva da due anni di mancato rispetto di quei vincoli, con penalità da pagare importanti: niente assunzioni, nessun finanziamento dal governo centrale. Perché non lo dice il sindaco? Se fa così è un bugiardo, sia onesto». La risposta non si è fatta attendere da parte del primo cittadino.

«Se mette in dubbio questo la denuncio», questa la durissima replica di un Gentili furioso, che riprendendo la parola pochi minuti dopo ha rincarato la dose. «Va bene la dialettica politica, va bene anche lo scontro, ma le parole “devi essere più onesto” non posso consentirle al consigliere Salvatori. Ci conosciamo da 45 anni, anche se abbiamo idee diverse io lo rispetto, ma esigo la stessa cosa. Salvatori non è tenuto a fare queste affermazioni, altrimenti trarrò le mie decisioni. Io ho portato 13 milioni di contributi statali a Monte San Giusto e Salvatori dice che noi rallentiamo i lavori? Pensi a studiare invece di pensare ai like. Tutti mi possono criticare, ma che nessuno dica che non rispetto le leggi». Alla fine, via libera a maggioranza (con l’astensione delle opposizioni) alla variazione di bilancio che destina l’avanzo di amministrazione. Ok unanime, invece, alla nomina del nuovo revisore dei conti: si tratta di Loretta Ferri e avrà l’incarico per i prossimi tre anni.

